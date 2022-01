"On est en direct" : Valérie Pécresse souhaite "panthéoniser Molière"

Après Joséphine Baker, Molière sera-t-il la prochaine personnalité à entrer au Panthéon ? C'est en tout cas le souhaite de Valérie Pécresse.

Invitée de Léa Salamé et Laurent Ruquier dans "On n'est pas en direct", la candidate LR a assure que la culture sera une partie "essentielle" de son programme. Et pour cela, Valérie Pécresse souhaite axer son programme sur la "Nation". Dans ce cadre et pour fêter le 400ème anniversaire de la mort de Molière, décédé le 15 janvier 1622, Valérie Pécresse souhaiterait si était élue le "faire entrer au Panthéon pour se réapproprier Molière".

Elle reproche que l'anniversaire de sa mort soit banalisée, alors que selon elle "Molière représente l'esprit de la France. Il devrait être beaucoup plus qu'un auteur de manuel scolaire", affirme-t-elle.

Pour appuyer son idée, l'ancienne ministre du Budget prend l'exemple de l'Italie. Depuis plusieurs jours, les Italiens "célèbrent la mort de Dante". Et selon Valérie Pécresse, "toute l'Italie est à l'heure de Dante. Parce que, c'est leur grand homme. Et ils font toute une série d'opérations, dans toutes les villes", explique-t-elle. Même si dans la réalité, les commémorations de la mort de Dante ont eu lieu en septembre 2021, anniversaire des 700 ans de sa mort.

Pour porter son projet, Valérie Pécresse s'est laissé à une petite confidence sur son possible ministre de la Culture. Et ce serait une femme, puisqu'il s'agirait de Florence Portelli, sa vice-présidente à la Région, qui "est musicienne et qui s'occupe des projets culturels de la campagne de Valérie Pécresse, en compagnie de Catherine Morin-Desailly".