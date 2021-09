Dante : 4 informations indispensables pour connaître l'auteur de "La Divine Comédie"

Ce 14 septembre, l'Italie commémore la mémoire de l'auteur Dante. Le père de la langue italienne disparaissait le 14 septembre 1321, après avoir marqué la littérature avec sa Divine Comédie.

Dante Alighieri dit Dante est né à Florence au XIIIe siècle. Avec Pétrarque (La Canzonière) et Boccace (Le Décaméron), il l'est l'une des "trois couronnes" qui ont imposé le toscan comme langue dans la littérature, lorsque l'Italie est morcelée en plusieurs états et parle alors plusieurs dialectes, pendant le XVIe siècle.

Avant d'écrire sa Divine Comédie, Dante fait sa première révolution en devenant le premier théoricien du "vulgaire", langage qu'il utilise pour être compris par les personnes ignorantes le latin. Sa première œuvre est La Vita Nuova (écrite entre 1293 et 1295) dans laquelle il alterne vers et prose pour raconter sa rencontre et sa passion pour Béatrice di Folco Portinari, qui mourut en 1290.

Condamné à l'exil en 1302 pour gains illicites et insoumission au pape, entre autres, Dante produit dans les années qui suivent sa Divine comédie, l'un des ouvrages les plus célèbres de la littérature. (re)découvrez la vie de grand homme de lettres avec 4 informations étonnantes.

1. En choisissant le dialecte toscan, il devient le père de la langue italienne

Dante a préféré écrire pour être compris de tous et de toutes avec le dialecte toscan plutôt que le latin. C'est dans cette langue qu'il écrit La Divine Comédie, publié début du XIVe siècle et qui raconte un voyage imaginaire en enfer, au purgatoire et au paradis. Son succès inspire deux grands autres auteurs Pétrarque et Boccace. Tous les trois ils posent les bases de la langue italienne moderne. En hommage à ses travaux sur la langue, l'Italie va d'ailleurs ouvrir un Musée de la langue italienne à Florence la ville natale de Dante.

2. Dante et Shakespeare sont égaux

C'est le poète britannique T.S. Eliot qui avait déclaré : "Dante et Shakespeare se partagent le monde moderne, il n'y a pas de troisième homme". Dans La Divine Comédie, Dante explore de nombreux thèmes dont la rédemption et en fait un conte personnel, un traité sur les vertus humaines et une œuvre de science-fiction. Quant à son Enfer, il influence toujours notre vision de la vie après la mort, avec ses sept cercles étudiés dans le livre qui correspondent aux 7 pêchés capitaux.

3. Il a influencé des générations d'artistes

Dante a beau être mort il y a 700 ans, son influence et son génie ont inspiré des générations d'écrivains, sculpteurs, peintres, musiciens, réalisateurs et auteurs de bandes dessinées. On peut ainsi parler des peintres Sandro Botticelli et Salvador Dali, du compositeur russe Tchaïkovski, plus "récemment" les créateurs de la saga X-Men, les mutants de Marvel et l'auteur Dan Brown de Da Vinci Code. Côté jeux vidéo, difficile de ne pas évoquer Dante's Inferno chez Electronic Arts.

4. Un homme engagé dans la politique

En 1300, il est élu prieur, un des 9 membres de l'exécutif local, pour deux mois. Une charge prestigieuse, mais qui précipite sa disgrâce. L'Italie, en ce temps-là est déchirée par les deux camps : les Guelfes, proches du pape et Gibelins, favorables au Saint-Empire romain. Dans la ville de Florence, où réside Dante, les Guelfes se déchirent entre "Noirs" qui sont prêts à accepter l'influence papale sur les affaires de la cité et les "Blancs", dont fait partie Dante, qui veulent les pouvoirs limités du pape au domaine spirituel. Dante est forcé à l'exil et n'a jamais pu remettre les pieds à Florence, mais se sert de La Divine Comédie pour régler ses comptes avec ses ennemis dont le pape Boniface VIII.