Présidentielle 2022 : QG, lieutenants, porte-parole… Pécresse dévoile son équipe de campagne

L'inauguration du jour. Valérie Pécresse pend la crémaillère de son QG de campagne, dans le XVIIème arrondissement de Paris. Elle va présenter ses six porte-paroles et ses 22 orateurs nationaux, des porte-paroles bis qui devront aller prêcher la bonne parole sur le terrain. Ce sera aussi l'occasion d'en dire plus sur le rôle de ses quatre "mousquetaires", comme elle les appelle, les candidats qu'elle a battus à la primaire.

Que vont-ils faire dans la campagne ? Le régalien pour Eric Ciotti, les territoires pour Xavier Bertrand, l'Europe pour Michel Barnier, la santé et les services publics pour Philippe Juvin. Ce dernier ne sera pas sur la photo tout à l'heure, car il a attrapé le covid.

La mission des "mousquetaires" ? Faire des médias et au moins un déplacement dans chaque région. Et si possible chacun dans un département différent, histoire de quadriller le terrain. Chacun est bien sûr libre de se démultiplier davantage. Si Valérie Pécresse devait gagner la présidentielle, il y aurait des postes de ministres à pouvoir.