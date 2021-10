Les infos de 8h - Présidentielle 2022 : les militants PS essaient d'y croire

Anne Hidalgo présente un projet de reconquête pour remobiliser les électeurs socialistes. La maire de Paris a donné samedi 23 octobre son premier meeting de campagne à Lille. Elle a affiché un programme de reconquête sociale, écologique et démocratique selon ses termes. Si les grandes figures du PS la soutiennent, du côté des militants, tout le monde n'est pas encore convaincu.

Dans le fief de Martine Aubry, le PS tente une démonstration de force pour relancer sa candidate. Marianne, étudiante, est sensible à la reconquête sociale : "Ça fait toujours du bien d'entendre un discours de gauche avec cette question de la revalorisation des salaires et de la justice sociale", affirme-t-elle. Un discours qui séduit aussi Lionel, venu du bassin minier. De gauche, jusqu'à la mort comme il dit. "Elle a parlé vraiment de tout, tout ce qui touche les Français, le chômage... Et pour une fois, on a quelqu'un, une présidente", dit-il.

Cependant, Marie-Louise et Francine, deux amies lilloises, doutent qu'Anne Hidalgo puisse l'emporter : "On ne sait pas. Il y a une surprise qui peut-être créée parce qu'il y a beaucoup d'injustice sociale". Une surprise que les militants espèrent, sans trop y croire.

À écouter également dans ce journal

Carburants - Conséquence de la hausse des prix du carburant à la pompe, les ventes de boîtiers de conversion au super éthanol E85 sont en hausse. Chez le plus important fabricant français, les ventes ont bondi de 66% depuis le début du mois d'octobre. Ce bio carburant est le moins cher du marché car moins il est le moins taxé.

Football - Cela fait 10 ans que l'OM n'a pas gagné contre le PSG au Vélodrome. C'est peut-être l'occasion de se rattraper ce soir pour le classique, en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Ce sera surtout un affrontement entre argentins.

Vaucluse - À Cavaillon, les habitants d'un quartier touché par un trafic de drogue ont organisé hier une marche pour la paix. Il y a un mois, nous avions révélé le départ de plusieurs services sociaux à la suite de fusillades dans cette commune du Vaucluse. Dans ce quartier, le trafic de drogue sévit entre violences et règlements de compte. Les habitants sont excédés.