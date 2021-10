Ligue 1 : OM-PSG en 4 chiffres

Dimitri Payet et Neymar, lors du match entre le PSG et l'OM, le 13 septembre 2020.

Ce dimanche 24 octobre 2021, le premier "Classique" de la saison a lieu à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1. C'est l'Olympique de Marseille qui va recevoir le Paris-Saint-Germain au Stade Orange Vélodrome, une rencontre à suivre dès 20 heures 45.

La semaine a été chargée pour les deux formations françaises, puisqu'elles étaient engagées au sein des compétitions européennes. La Ligue des Champions pour le PSG, qui s'est imposé 3-2 face à Leipzig. Pour les Olympiens, il s'agissait de La Ligue Europa où ils défiaient la Lazio. Malgré des occasions, l'Olympique de Marseille a fait nul face avec l'équipe italienne.

Depuis leur première rencontre lors de la saison 1970-1971, les deux rivaux se sont déjà affrontés à 100 reprises, toutes compétitions confondues. Voici donc 4 chiffres marquants sur cette rencontre.

1. Le PSG plus prolifique en buts

Toutes compétitions confondues, le Paris-Saint-Germain possède une avance confortable en terme de buts, sur les Olympiens. Au total, les Parisiens comptent 145 buts contre 118 pour Marseille. Soit un écart de de 27 buts entre les deux meilleurs ennemis.

Grâce à un enchaînement de succès depuis les années 2010, les Parisiens devancent également Marseille concernant les victoires. Ils en comptent alors 46, contre 34 pour l'OM. Vingt fois, les deux équipes ont conclu le "Classique" par un match nul.

2. Mbappé à une marche de Zlatan

Sous les couleurs du Paris-Saint-Germain, il a déjà inscrit 6 buts lors des grandes rencontres entre Marseille et le PSG. À l'occasion de ce 101e match entre les deux clubs, l'attaquant Kylian Mbappé pourrait bien égaler Zlatan Ibrahimovic comme meilleur buteur (7 buts) dans l'histoire du "Classique" dans l'élite, s'il venait à marquer au Vélodrome.

C'est le 25 février 2018 lors de PSG-OM où le jeune attaquant français avait inscrit son premier but face aux Olympiens. Il a ensuite, marqué 5 autres buts, dont le dernier, le 7 février 2021.

3. 10 ans de disette pour l'OM au Vélodrome

Il faut remonter 10 ans en arrière, et plus précisément au 27 novembre 2011, pour trouver la dernière victoire de l'Olympique de Marseille à domicile face au Paris-Saint-Germain. Les Marseillais s'étaient imposés 3-0 à l'Orange Vélodrome lors de la 15e journée de Ligue 1, durant la saison 2011-2012. C'est l'attaquant Loïc Rémy, qui avait ouvert le score dès les premières minutes de jeu. En seconde période, Morgan Amalfitano avait ensuite doublé la mise avant qu'André Ayew inscrive le dernier but de ce "Classique".



Dix ans plus tard, les Olympiens, actuellement 3e du classement du Championnat de France, ont l'occasion de changer la donne.

4. Steve Mandanda, le plus grand habitué

Il fait parti de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda, joueur le plus capé du club, est aussi le joueur qui a disputé le plus grand nombre de "Classiques" au cours de sa carrière. Avec ses 28 matches face à Paris, il devance largement Sylvain Armand qui en compte 18 et Marco Verratti 16.



Si le gardien de but a fait une parenthèse d'une saison, 2016-2017, en Premier League, au sein du club de Crystal Palace, il a finalement fait marche arrière en revenant dans le club phocéen.