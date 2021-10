Présidentielle 2022 : "Nous convaincrons", assure Anne Hidalgo

"Vous verrez que nous convaincrons", a déclaré lundi soir Anne Hidalgo aux militants socialistes, lors d'une émission sur le Facebook live et la chaine YouTube du PS. Invitée à exposer son projet devant les militants avant le vote de ces derniers jeudi soir pour décerner l'investiture socialiste à la présidentielle, la maire de Paris les a enjoint à être "fiers".

"Nous avons traversé des épreuves depuis 2017, (…) on a subi beaucoup de difficultés, un affaiblissement, disons les choses telles qu'elles sont, mais soyons fiers d'être restés fidèles à nos valeurs et d'avoir construit sur nos territoires des conditions de dialogue avec la population, qui font que beaucoup des nôtres, avec le poing et la rose, ont été élus partout en France", aux élections municipales, départementales et régionales, a-t-elle dit.

"On a réussi à le faire à l'échelle locale, alors on peut le faire à l'échelle nationale", a-t-elle poursuivi. "Vous verrez que nous convaincrons, vous verrez que nous aiderons notre pays à se relever et que nous serons à nouveau en responsabilité", a-t-elle affirmé.

Réindustrialiser le pays, en faisant venir des activités industrielles essentielles Anne Hidalgo

La candidate a défendu une nouvelle fois la nécessité de "refonder" l'éducation et la santé, et que "la question du travail redevienne une question centrale", tout comme celle de la "transition écologique".

Souhaitant "reparler des sujets de la vie réelle et quotidienne des citoyens", elle a étrillé le président Emmanuel Macron, estimant qu"'un président qui n'a jamais mis sa générosité, ses tripes et son cœur pour aider ses concitoyens dans de l'action collective militante ou politique, on voit bien que ça ne donne pas un bon résultat".

Elle a rappelé sa volonté d'augmenter les salaires du public et du privé, estimant que cela pouvait se faire en créant "de la valeur". "Je pense qu'il faut créer de la valeur, réindustrialiser le pays, en faisant venir des activités industrielles essentielles" et en développant "des secteurs très en pointe comme l'économie sociale et solidaire, les secteurs des soins à la personne, et les énergies renouvelables", qui créeront "de la valeur, du revenu, du pouvoir d'achat et des cotisations".