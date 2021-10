Présidentielle : 27% des Français espèrent une candidature de Zemmour, selon notre baromètre

Trois Français sur quatre ont le sentiment de perdre du pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort de notre baromètre BVA pour Orange et RTL. Un sentiment partagé par toutes les catégories de population, y compris les plus favorisées. Dans le même temps, la cote de popularité d'Emmanuel Macron se dégrade : 42% de bonnes opinions, en baisse de 4 points. Notre sondage confirme également un certain appétit pour la candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle.

Le baromètre révèle que 27% des Français espèrent la candidature du polémiste, dont 58% des sympathisants du RN, mais aussi 36% des sympathisants LR. "C'est un chiffre qui est très fort et qui montre qu'il y a bien un espace politique, dans une partie de la droite traditionnelle, assez conservatrice. Il y a une appétence pour la candidature d'Eric Zemmour", a affirmé Adelaïde Zulfikarpasic, directrice du département Opinion de BVA.

Le polémiste sera par ailleurs l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 24 octobre avec Benjamin Sportouch. L'essayiste n'a pas encore officialisé sa candidature et continue à faire la promotion de son dernier livre La France n'a pas dit son dernier mot. Des rencontres avec les Français qui prennent des airs de meetings politiques.