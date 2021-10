Présidentielle 2022 : la popularité d'Emmanuel Macron repart à la baisse

Les craintes des Français autour du pouvoir d'achat ne sont pas sans répercussion pour l'exécutif, et en particulier pour le président de la République. La popularité d'Emmanuel Macron perd quatre points dans notre baromètre BVA pour Orange et RTL, publié ce vendredi 22 octobre.

Le chef d'État récolte 42% de bonnes opinions, contre 46% dans le baromètre du 24 septembre. Dans les réponses des personnes interrogées, apparaissent des reproches relatifs à la "paupérisation des classes moyennes", dont le pouvoir d’achat s’est fortement dégradé.

Trois répondants sur quatre estiment avoir perdu du pouvoir d'achat. Un sentiment particulièrement présent chez les ouvriers, les femmes et les actifs, mais partagé par les catégories les plus privilégiées de la population. Plus fortement encore, quatre Français sur dix considèrent que leur pouvoir d'achat a "beaucoup" diminué.