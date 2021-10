Alors que les prix des carburants s'envolent à la pompe, le super éthanol E85, dont le prix du litre est en dessous de 70 centimes, est plus que jamais recherché par les consommateurs. Selon une information RTL, le cap des 2.000 boîtiers installés chaque mois vient d'être franchit chez Flex Fuel Energy, le numéro un sur le marché. Soit une augmentation de 66 % depuis début octobre et 50 % depuis juin. Un record.



Ce n'est donc pas les 100 euros offerts par le gouvernement à la fin de l'année à tous les Français gagnant moins de 2.000 euros nets par mois qui vont faire reculer les consommateurs dans leur quête de la bonne affaire. Mais problème : pour bénéficier du super éthanol E85, il faut une voiture adaptée, ou obtenir un boîtier de conversion sur son véhicule.

Pour cela, les véhicules éligibles à la pose de ce boîtier doivent être compatibles au SP95-E10, et répondre à la norme anti-pollution Euro 3 ou plus, les informations étant disponibles sur la carte grise. De plus, il n’est pas possible de poser un boîtier E85 sur un véhicule diesel. La pose de ce boîtier homologué se fait par un installateur agréé et les trois fabricants de boîtiers ayant déjà reçu des homologations sont donc Flex Fuel Energy Development, mais aussi Biomotors et ARM Engineering.