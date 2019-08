publié le 07/08/2019 à 07:48

Jean-Mathieu Michel est mort lundi 5 août alors qu'il tentait d'empêcher deux individus de déverser des gravats dans une décharge sauvage de sa petite commune du Var, Signes. Après ce drame, l'Association des maires de France (AMF) réclame un durcissement de la loi avec la création d'un délit de trafic des déchets, et des pouvoirs renforcés pour lutter contre ce fléau.

Dans le Var, où s'est déroulée la mort du maire de Signes, les décharges illégales sont pléthores. Des entreprises de BTP font le choix de polluer plutôt que de se rendre à la déchetterie, dans cette région où il y a à la fois beaucoup de constructions et de larges étendues naturelles sans habitation.

Les vignerons de Bandol protestent depuis longtemps contre ces pratiques illégales qui polluent leurs sols. "Dans le territoire de Bandol, il y a une décharge de plus de 20 hectares. Nous avons des PV, des lettres de préfets qui disent qu'ils vont s'en occuper. Tous les élus sont au courant, personne ne veut bouger. C'est vraiment scandaleux d'attendre un décès dans une commune pour que tout le monde se réveille", confie l'un d'entre eux sur RTL.

Le maire de Signes connaissait bien ce phénomène. Il avait flairé les ouvriers qui allaient déposer ses gravats avant d'être mortellement percuté. Ce décès est insupportable pour Valérie Gomez-Bassac, députée du secteur. "Les élus ne savent plus comment gérer cela, car ça prend un telle proportion qu'on se sent complètement démunis, explique-t-elle. Il est tant maintenant que chacun prenne ses responsabilités. Et peut-être que c'est au niveau national qu'on devrait gérer ces déchets."

Les équipements manquent. Une déchetterie pour professionnels devrait ouvrir dans environ un an dans le Var. La semaine prochaine, un questionnaire va être envoyé à tous les maires par la Commission des lois du Sénat, une consultation pour recueillir des témoignages sur les menaces et les agressions auxquels sont confrontés les élus.

À écouter également dans ce journal

Météo - Plus de 300 pompiers ont passé leur nuit à lutter contre les flammes. À Lablachère, dans le sud de l'Ardèche, 90 hectares de forêts ont brûlé. Attention également aux orages, 10 départements sont encore en vigilance orange jusqu'à la mi-journée. C'est le cas dans la Loire et en Haute-Loire où la pluie a déjà été particulièrement violente hier. À Montbrison, l'hôpital et une maison de retraite ont dû être évacués pour cause d'inondations.



Automobile - Les SUV, des 4X4 urbains ont de moins en moins la cote. C'était pourtant les rois du marché en France et en Europe depuis trois ans. Mais les ventes de SUV neufs commencent à montrer des signes de faiblesse, selon une étude du cabinet JIATO. Une croissance de 22 % en 2016 mais de 0,7 % seulement en juin dernier.



États-Unis - Donald Trump est attendu aujourd'hui à Dayton dans l'Ohio puis à El Paso au Texas pour se recueillir sur les lieux des deux fusillades meurtrières du week-end dernier. Elles ont fait 31 victimes au total. L'accueil devrait être mitigé, beaucoup lui reprochent des propos attisant la haine.