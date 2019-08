publié le 05/08/2019 à 16:33

Deux jours après les fusillades à El Paso (Texas) et Dayton (Ohio) qui ont fait 29 morts, Donald Trump a dénoncé un "crime contre l'humanité", lors d'un discours prononcé depuis la Maison Blanche, lundi 5 août. "Ces actes barbares sont une attaque contre notre nation, et contre toute l'humanité. Nos cœurs sont brisés."

Le président américain, sans jamais remettre en cause la réglementation sur les armes, a affirmé que c'est Internet qui a radicalisé des "esprits perturbés", mettant en cause les jeux vidéo qui propagent une "culture célébrant la violence" et dénonçant "l'idéalisation de la violence" aux États-Unis

Pour Donald Trump, la santé mentale des auteurs des fusillades est en cause et non les armes elles-même. Par conséquent, le président américain souhaite une loi pour que les personnes malades mentalement n'aient plus accès aux armes.



