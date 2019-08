publié le 06/08/2019 à 08:29

L’émotion est immense dans le Var où le maire socialiste de Signes, commune de 2.800 habitants est mort ce lundi 6 août après-midi. Jean-Matthieu Michel avait 76 ans. Il avait surpris des individus en train de décharger des gravas sur un site sauvage. Il a ensuite été renversé par la camionnette. "C’est bien plus qu’un fait divers, même si une enquête est en cours", a déclaré sur RTL, Olivia Grégoire, députée La République en marche (LaREM) de Paris.

"On est tous chamboulés devant ce type de violence même si en tant qu’élue je dois attendre les résultats de l’enquête. Je ne saurais faire de lien avec un climat relativement tendu, pour ne pas dire de violence à l’égard des élus de tous bords, explique Olivia Grégoire. Nous allons attendre les résultats de l’enquête. Néanmoins, il y a un climat qui est assez tendu. Et j’espère que ça va s’apaiser."

"En tout cas, je suis chamboulée ce matin, a confié la députée de Paris, parce qu’on a beaucoup d’élus locaux dont on parle très peu, dont on ne parle pas assez, qui font un travail formidable. Cela fait partie des erreurs du gouvernement et des élus nouveaux que nous étions en 2017. On a parfois donné le sentiment qu’on ne leur accordait pas l’écoute."