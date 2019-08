publié le 06/08/2019 à 07:11

L'Est de la France va connaître ce mardi 6 août après-midi un épisode orageux potentiellement violent. Météo France a placé 6 départements en vigilance orange aux orages. Le début des intempéries est prévu à 13 heures.

Sont concernés le Doubs, le Jura, l'Ain, le Rhône, la Loire et Haute-Loire. "Dès le début d'après-midi des orages vont se développer sur le Massif Central. Ils remonteront alors en direction de la Suisse. Ces orages s'annoncent forts", note Météo France.

"Sur les départements placés en vigilance orange, on attend de fortes pluies avec des intensités horaires comprises entre 30 et 50 mm (engendrant un risque de ruissellement et d'inondations locales), de la grêle, des rafales de vent entre 80 et 100 km/h et une activité électrique soutenue", ajoute encore l'institut météorologique.

Six départements placés en vigilance orange aux orages le 6 août 2019 Crédit : Capture d'écran Météo-France