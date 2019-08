et AFP

publié le 06/08/2019 à 15:45

"Plus qu'un fait divers" pour Olivia Grégoire, députée LaREM de Paris, "tué alors qu'il exerçait ses fonctions de maire" selon Gérard Larcher, président du Sénat... La mort du maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, une commune de 1.800 habitant dans le Var, le lundi 5 août provoque l'émotion de beaucoup d'élus et de citoyens au-delà du sud de la France.

Jean-Mathieu Michel, âgé de 76 ans, était maire divers-droite de la commune de Signes depuis 1983. Ce lundi 5 juillet après-midi, il a effectué une tournée en voiture avec au moins deux amis. C'est à ce moment qu'"il a vu une camionnette rentrer dans un chemin", a expliqué son bras droit à la mairie Alain Richard à RTL. Il a alors décidé d'aller voir.

"C'étaient des gens qui étaient en train de décharger de gravats, a précisé Alain Richard. Il est allé les voir, leur a dit 'vous vous arrêtez'. En même temps, il a appelé le garde municipal et il a dit 'vous allez être verbalisés'." Les occupants de la camionnettes ont obtempéré pour les gravats, mais ont voulu partir.

Un délit de fuite qui a mal tourné ?

"Ils l'ont écrasé quand ils ont fait la marche arrière, il lui ont roulé dessus, et il est pratiquement été tué sur le coup", a encore raconté le bras droit du défunt maire. Les témoins évoquent une tentative de délit de fuite qui aurait mal tourné. Le maire a demandé aux individus de la camionnette d'attendre la police municipale pour être verbalisés. C'est à ce moment qu'il a été renversé.

Le conducteur et le passager de la camionnette, âgés de 20 et 23 ans, ont été placés en garde à vue, a précisé le parquet. Selon une source proche de l'enquête, les deux hommes sont employés dans une entreprise de travaux publics.



Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide volontaire aggravé du fait de la qualité de la victime, personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de La Valette qui va tenter de déterminer le caractère volontaire ou non de l'homicide.