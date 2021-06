Les infos de 6h - Régionales et départementales : la participation, facteur majeur du scrutin

En ce dimanche 20 juin se tient le premier tour des élections départementales et régionales. Traditionnellement, ces scrutins ne déplacent pas les foules et cette tendance risque de s'aggraver en pleine période de pandémie. Quoiqu'il en soit, la participation sera l'un des enjeux majeurs et la problématique du jour sera de savoir si ses chiffres seront mauvais ou très mauvais.

L'abstention massive est déjà annoncée par l'ensemble des instituts de sondage et même acceptée par les personnalités politiques elles-mêmes. Un grand nombre de candidats déplorent une campagne au rabais, repoussée et perturbée par l'épidémie de coronavirus. De leur côté, les Français ne sentent pas concernés par ces élections et beaucoup ne connaissent pas le nom de leur président de région.

Les partis tentent tant bien que mal de mobiliser leurs troupes avec des appels au vote relayés sur les réseaux sociaux tandis que plusieurs plateformes ont été mises en place par des candidats pour faciliter les procurations. Malgré ces initiatives, le taux de participation pourrait être pire qu'en 2015 où seulement 49% des électeurs s'étaient mobilisés au premier tour.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Après de violents affrontements dans la nuit de vendredi à samedi entre gendarmes et fêtards, une rave-party illégale en hommage au jeune Steve, mort à Nantes il y a deux ans, a pris fin samedi soir à Redon, en Ille-et-Vilaine, avec l'évacuation des participants par les forces de l'ordre.

Société - Ce dimanche 20 juin est marqué en France parla fin du couvre-feu, qui connaissait sa dernière soirée samedi. Sur le front de l'épidémie, le taux d’incidence continue de chuter dans l'Hexagone et passe sous la barre des 30 cas pour 100.000 habitants, pour la première fois depuis le 17 août 2020.

Rugby - Le Stade Toulousain a rejoint La Rochelle en finale du Top 14 après sa victoire face à l'Union Bordeaux-Bègles (24-21). Cette affiche de gala, entre les deux meilleures équipes de la saison régulière, sera également le remake de la récente finale de Champions Cup.