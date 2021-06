Régionales 2021: quelles sont les règles pour accéder au second tour ?

Aux urnes citoyens ! Le 1er tour des élections départementales et régionales se déroule dimanche 20 juin 2021. Ces élections vont se dérouler dans un contexte pandémique. Il faudra donc porter un masque et amener son propre stylo pour voter. Les assesseurs seront quant à eux tenus d’appliquer un protocole sanitaire strict.

Le second tour se déroulera quant à lui dimanche 27 juin. Pourront y prétendre les listes qui auront réuni au moins 10% des suffrages. Conséquences : certaines régions vont être le théâtre non pas de duels, mais de triangulaires et quadrangulaires. Les jeux d'alliance devraient également être légion, car une liste qui obtiendra au moins 5% des voix pourra fusionner avec une autre liste qualifiée pour le second tour.

Les candidats disposeront d'un peu moins de 48 heures pour finaliser ces accords puisque les listes du second tour devront être déposées en préfecture avant 18 heures, mardi 22 juin.

Concernant les départementales, les candidatures s'opèrent en duo femme-homme dans quelque 2.000 cantons. Les deux binômes arrivés en tête, ainsi que tous ceux qui obtiendront plus de 12,5% des inscrits, s'affronteront lors du second tour, également prévu dimanche 27 juin.