Coronavirus : comment les candidats aux élections municipales font campagne

publié le 03/03/2020 à 14:08

Aux dernières nouvelles, ce sont 191 cas de contamination au coronavirus qui sont confirmés en France. Le directeur général de la Santé insiste : en dehors de tout symptôme et des zones à risque bien identifiées, il est recommandé de poursuivre une vie normale : travailler, se déplacer et faire campagne. Mais à 12 jours des municipales, tractage et prise de contact sont forcément un peu plus difficiles.

À Issy-les-Moulineaux, on distribue les tracts comme d'habitude, même si certains refusent de serrer la main. Le challenger socialiste Damien Baldin doit se faire connaître. Alors c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir serrer quelques mains. "Évidemment, on préfère faire campagne en serrant les mains, en faisant la bise, explique le candidat. Mais nous sommes responsables. La parole, le sourire, les rires sont aussi communicatifs."

Chez ses colistiers, on a pris quelques précautions supplémentaires : du gel hydroalcoolique, des gants, etc. Réunions publiques, porte à porte, balades sur les marchés : pour l'instant rien a été annulé. On espère juste que le coronavirus ne dissuadera pas les électeurs de se rendre dans les bureaux de vote.

Il y a à Issy-les-Moulineaux trois autres listes : une divers droite, une liste écolo et la liste du maire sortant André Santini soutenue par La République en marche.