publié le 17/04/2021 à 06:20

Il est désormais possible de faire votre procuration en ligne. Le gouvernement a mis en place une nouvelle plateforme appelée MaProcuration. Ce nouveau dispositif sur Internet permet de faire une procuration en complément de la procédure papier déjà connue de nombreux Français.

Il n'y a aucun compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire à renseigner. Quatre étapes composent le dispositif. Il faut aller sur le site Maprocuration.gouv.fr après vous être identifié via France Connect. Vérifiez que les informations préremplies qui composent votre état civil sont correctes ainsi que votre adresse électroniqu. Si elles sont incorrectes, vous pourrez les modifier.

Renseignez ensuite votre commune de vote et les informations de votre mandataire : civilité, nom, prénom et date de naissance. La personne doit être âgée de 18 ans minimum et voter dans la même commune que vous. Enfin, sélectionnez l'élection ou la période pour laquelle vous souhaitez donner procuration.

Dans un délai de deux mois, il faut vous rendre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider votre procuration. Passé ce délai, vos données et votre dossier seront supprimés. Une fois que vous aurez reçu par courriel que votre procuration est validée par les forces de l'ordre et la mairie, il vous suffit d'informer votre mandataire qu'il peut se rendre dans le bureau de vote pour voter à votre place.

💻 #MaProcuration | Faire votre procuration en ligne, c'est désormais possible. Vous vous posez des questions sur cette #démarche ? @PorteParoleMI vous répond.

➕ d'infos 👉 https://t.co/frtfPH4yEn

Et pour réaliser votre procuration en ligne, c'est ici 👉 https://t.co/WxPYNDkrIp pic.twitter.com/NKRCz1vzAG — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) April 9, 2021