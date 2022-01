À la veille du verdict de la primaire populaire, Yannick Jadot a présenté ce samedi 29 janvier dans le détail son programme pour la présidentielle. C'était à Lyon à l'occasion d'un meeting auquel participaient plusieurs maires écologistes. Le candidat d'EELV, donné aux alentours de 7% dans les sondages, entend bien décoller grâce à ce programme baptisé : "République écologique".

Ce programme, écologique et social, a été présenté par un candidat qui se veut offensif. Pour se faire entendre au milieu des candidats de gauche, Yannick Jadot hausse le ton en répondant aux critiques contre les écologistes. "Nous sommes incompétents quand les crises surviennent parce qu'ils ne les ont pas anticipées. Je vais vous dire 'ça suffit !', ils n'ont rien fait. La gauche, la droite, dégageons les climatosceptiques, les climatocyniques des ministères", a-t-il déclaré au cours de son meeting.

Yannick Jadot veut arrêter de subir et agir pour une transition écologique qui accompagne les plus modestes avec un forfait mobilité à 1.000 euros par an ou un SMIC porté à 1.400 euros net et il s'emporte contre les spéculateurs de tout poil. "Nous interdirons les nouvelles installations d'Ehpad à but lucratif, nous interdirons la spéculation sur nos aînés. Comme dans les crèches, pour les Ehpad nous recruterons".

Pas un mot sur la primaire populaire en revanche. Il y figure contre son gré mais elle aura sans doute des conséquences sur la campagnes à gauche. C'est pour cette raison que le candidat a montré ce samedi qu'il avait du mordant.

