INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : la campagne "m'inquiète par sa violence et son agressivité", dit Foenkinos

Invité du Journal Inattendu ce samedi sur RTL, l'auteur David Foenkinos s'est exprimé sur l'élection présidentielle à venir. La campagne "me passionne et elle m'inquiète aussi par sa violence et son agressivité", dit-il. "Je vais voter pour Brigitte Macron, c'est ma réponse", sourit l'écrivain.

David Foenkinos affirme qu'il ne votera "pas pour les extrêmes". "On ressent à quel point il y a certains candidats qui se montent les uns contre les autres. On assassine la nuance. J'ai vu encore quelques images entre Mélenchon et Zemmour, il y a deux jours, je ne peux pas imaginer qu'on en soit là dans le niveau du débat politique", dit-il.

Concernant Brigitte Macron, "on sent clairement chez elle une empathie réelle, un intérêt. C'est une femme évidemment très, très cultivée. Donc ça, ça me touche. J'aime sa bienveillance", dit-il.