Les intentions de vote des Français se précisent. S’il était candidat à sa réélection et si elle avait lieu maintenant, l’actuel président de la République arriverait en tête du premier tour, avec 24% des intentions de vote, selon un sondage BVA pour Orange et RTL. Emmanuel Macron semble résister alors même que sa popularité en tant que Président a été quelque peu écornée.

Le chef de l'État reste en tête des intentions de vote chez les jeunes entre 18 et 24 ans qui ont l’intention d’aller voter (27%) et les plus de 50 ans (27% également), notamment les 65 ans et plus (29%). Il est très nettement en tête chez les retraités (30%) qui constituaient jusqu’alors la base électorale de la droite républicaine. Il conserverait 70% de ses électeurs au premier tour de 2017, un résultat stable. Il capterait 13% de l’électorat de François Fillon (un résultat en légère baisse) et 15% de l’électorat de Benoît Hamon. Environ un quart des sympathisants socialistes déclarent avoir l’intention de voter pour lui au premier tour (23%).

Enfin, son socle électoral semble se solidifier : 78% des électeurs ayant l’intention de voter pour lui se déclarent "sûrs de leur choix", soit six points de plus depuis début janvier.

Marine Le Pen bien placée pour le deuxième tour

Marine Le Pen apparaît créditée de 18% des intentions de vote. Elle devance désormais un peu plus nettement Valérie Pécresse (16% des suffrages), même si l’écart reste compris dans la marge d’erreur. La candidate du Rassemblement national peut en outre s’appuyer sur un socle électoral beaucoup plus solide que celui de la candidate Les Républicains : quasiment au même niveau de "fermeté du choix" qu’Emmanuel Macron, ce sont 77% des électeurs de Marine Le Pen qui se déclarent sûrs de leur choix contre 57% pour Valérie Pécresse soit 20 points d’écart.

À noter que Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote chez les femmes (22%),

presque à égalité avec Emmanuel Macron (21%). Elle est très nettement en tête des

intentions de vote chez les 25-34 ans (30%) et les 35-49 ans (26%). Elle apparaît

également comme la candidate privilégiée par les catégories les moins favorisées : les employés (27%) et surtout les ouvriers (37%). Elle est en tête chez les actifs (23%) et notamment les salariés du privé (24%), ce qui renvoie à la préoccupation forte autour du pouvoir d’achat et en filigrane à "la valeur travail".

À souligner également que Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote chez les

habitants de communes rurales (30%). Enfin, elle conserve les deux tiers de son

électorat de 2017.

Valérie Pécresse et Éric Zemmour au ralenti

Valérie Pécresse peine à enclencher une dynamique de campagne. Outre un socle électoral plus friable, elle ne réussit à capter que 55% des électeurs de François Fillon. Un quart d’entre eux ont l’intention de voter pour Éric Zemmour et 13% pour Emmanuel Macron. Elle rassemble toujours les deux tiers des sympathisants LR.

Éric Zemmour, en quête d’un second souffle, est crédité de 12,5% des intentions

de vote. Il était à 12% lors de notre précédent sondage le 7 janvier dernier. Il attire à lui entre 19% et 23% des sympathisants du RN et des électeurs de Marine Le Pen au premier tour de 2017.