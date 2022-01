Présidentielle 2022 : Le Pen appelle ceux qui veulent changer de camp "à le faire maintenant"

Les défections se multiplient au RN. Après Jérôme Rivière, Gilbert Collard et les rumeurs concernant Marion Maréchal, c'est au tour du député européen RN Nicolas Bay, de laisser entendre qu'il pourrait rejoindre Éric Zemmour. Interrogé par BFMTV, Nicolas Bay n'a pas affirmé clairement qu'il soutiendrait Marine Le Pen jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle.

En déplacement à Madrid ce samedi, la candidate du Rassemblement nationale a réagi : "De manière générale, ceux qui veulent partir partent, mais qu'ils partent maintenant. Ce qui est insupportable, c'est la Taqîya, qu'ils reprochent aux Islamistes. La Taqîya c'est la dissimulation", dit-elle.

Selon Marine Le Pen, "on peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Nous avons 70 jours avant un évènement majeur pour l'avenir des Français et avoir des gens qui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur et leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. C'est un manque total de dignité et de respect à l'égard de nos militants mais aussi de nos électeurs".