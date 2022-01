Policier recherché pour féminicide à Paris : ce que l’on sait

Une femme a été retrouvée morte ce vendredi dans "un appartement du XIXe arrondissement" de Paris, a rapporté une source policière. Un policier était encore activement recherché dans la soirée. Même si les causes de la mort sont encore inconnues, l'homme ne s'est pas présenté vendredi après-midi à son service.

L'homme est gardien de la paix dans une brigade de jour au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, tout près de Paris. Ses collègues, qui ne le voyaient pas arriver dans l'après-midi, ont tenté de le joindre sur son portable à plusieurs reprises, mais sans succès. Une patrouille s'est alors rendue à son domicile parisien, vendredi soir, pour frapper à la porte. Pas de réponse non plus. Les enquêteurs ont donc forcé l'entrée et c'est là qu'ils ont découvert le corps sans vie d'une femme dans la salle de bain, la concubine du policier, d'après une source judiciaire contactée ce samedi matin par RTL.

Aucune trace du fonctionnaire de 29 ans, qui est depuis activement recherché. Il serait parti au volant de son véhicule personnel et muni de son arme de service. Les causes du décès ne sont pas connues. La femme ne présente pas de blessures externes apparentes, notamment par balle. Une autopsie aura lieu ce samedi après midi, mais une enquête pour homicide volontaire est d'ores et déjà ouverte et confiée à la police.