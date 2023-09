Après les promesses de la campagne présidentielle de 2022, l'heure de mettre le tout en musique. Ce lundi 25 septembre, Emmanuel Macron a présenté sa planification écologique depuis le palais de l'Élysée. Objectif ? Faire en sorte de baisser de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Une stratégie d'écologie à la française donc. Le chef de l'État a présenté quelques mesures lors d'un discours assez technique.

Il y aura ainsi des mesures concernant les transports avec 13 projets de RER - réseaux express régionaux - métropolitains qui seront détaillés dans le courant du mois d'octobre. "Nous engageons dès aujourd'hui 700 millions d'euros de l'État pour accompagner les projets" qui "donneront lieu à une planification", a précisé le chef de l'État depuis l'Élysée.

On connaîtra aussi en octobre quand commencera le système de leasing qui permettra à certains Français d'avoir une voiture électrique pour 100 euros par mois. On saura, en novembre, le détail des aides pour rénover les logements. Le président de la République fixe, ce lundi, un cap.

Sur la question énergétique toujours, Emmanuel Macron a fixé un objectif de production d'un million de pompes à chaleur d'ici à 2027, trois fois plus que le niveau actuel. "Nous avons décidé (...) de développer une filière industrielle de pompes à chaleur qui est un formidable levier de substitution, beaucoup moins consommateur et émetteur, de tripler la production de pompes à chaleur d'ici à 2027, et d'arriver donc à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire, tout en formant en parallèle 30.000 installateurs", a déclaré le président de la République.