Énergies : Jancovici explique pourquoi le monde continue à consommer toujours plus de charbon

Énergies : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi on continue à consommer toujours plus de charbon du 23 septembre 2023

Énergies : Jean-Marc Jancovici explique pourquoi on continue à consommer toujours plus de charbon du 23 septembre 2023

Jamais l'humanité n'avait consommé autant de charbon qu'en 2022, 30 ans après 1992, année où fut signée la convention climat à Rio, disant qu'il fallait réduire nos émissions de CO2. Les deux tiers du charbon qu'on extrait d'une mine dans le monde, servent à la production électrique, c'est l'usage dominant.

Parmi le tiers restant, la moitié sert à faire de l'acier, essentiel à notre civilisation, dans nos logements, dans nos modes de transport, dans nos casseroles, dans nos vêtements... On fabrique 2 milliards de tonnes d'acier par an dans le monde.

La moitié du tiers restant sert à faire du chauffage, de la chaleur industrielle, etc. Le charbon est essentiellement une énergie asiatique. 80% de la consommation de charbon dans le monde a lieu en Asie, à commencer par le géant du charbon qui est la Chine.

À elle toute seule, elle consomme plus de la moitié du charbon mondial. Quand vous achetez quelque chose "made in China", vous achetez du "made in charbon". C'est également une énergie qui est utilisée pour la production électrique au Japon et encore plus depuis Fukushima.

Et enfin, c'est l'énergie qui permet l'essor de l'Inde et d'une certaine manière, l'essor des autres pays du Sud-Est asiatique : Thaïlande, Philippines, Indonésie... Le charbon est malheureusement une énergie du présent, pas du tout une énergie du passé. En 2023, on s'achemine vers un record encore supérieur à celui de 2022, selon l'Agence internationale de l'énergie.

Une énergie facile à exploiter

Dans la métallurgie, le charbon n'est pas remplaçable. Aujourd'hui, on pourrait imaginer à l'avenir, faire de l'acier avec de l'hydrogène, mais cela va demander des installations qui sont considérablement plus complexes que celles qu'on a aujourd'hui. On a un projet en France, mais qui va demander du temps. On n'arrive pas à s'en débarrasser non plus parce que les pays qui ont du charbon ont cette facilité.

Pour un pays technologiquement avancé comme l'Allemagne, qui a du charbon, des grandes mines à ciel ouvert, garder le charbon est assez simple. C'est une énergie avec laquelle il est facile de se développer industriellement quand on est l'Inde, la Chine ou l'Indonésie. Si les Français sont vertueux avec le charbon et n'en ont pas, c'est tout simplement parce qu'au moment où sont arrivés les chocs pétroliers en 1974 et 1979, on n'avait déjà plus de charbon. Sinon, au lieu de faire du nucléaire, vraisemblablement, on aurait fait du charbon.