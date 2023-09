INVITÉ RTL - "4 vols dans une vie" : Jean-Marc Jancovici maintient et explique son raisonnement

Jean-Marc Jancovici est un spécialiste des questions liées au réchauffement climatique. Le conférencier et ingénieur de formation est notamment à l'origine de la création du "bilan carbone". Fin mai, au micro de Léa Salamé l'ingénieur avait proposé de limiter le nombre de vols en avion à quatre par personne dans toute une vie pour lutter contre le réchauffement climatique.

Une phrase qui avait fait beaucoup parler et qu'il a développée ce dimanche 24 septembre dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, M6 : "Si on est raccord avec les engagements que nous avons pris, et si on est parfaitement équitable, à ce moment, la possibilité physique de voler, qui reste compatible avec les accords de Paris, c'est 4 vols par personne et par vie", a affirmé Jean-Marc Jancovici.

Si son calcul ne prend pas en compte l'aspect social ou financier, et s'applique donc à l'échelle mondiale pour toute la population, l'enseignant a rappelé qu'il y a encore un demi-siècle, ce raisonnement était tout à fait appliqué, l'avion comme transport n'étant pas encore une pratique si démocratisée.