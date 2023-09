PSG-OM : 4-0, Paris trop fort ou Marseille trop faible ?

Lors de cette 6e journée de Ligue 1 s'est déroulé l'un des matchs les plus attendus de l'année : le Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Au parc des Princes, l'ouverture du score n'a pas traîné, avec l'arrière droit Achraf Hakimi à la 8e minute. Randal Kolo Muani renchérit à la 37e, et Gonçalo Ramos éteint définitivement les Phocéens avec un doublé aux 47e et 89e minutes.

"C'est le retour des bonnes vieilles fessées", commente Hugo Amelin, le correspondant de RTL à Marseille, au micro de Florian Gazan. La blessure survenue très tôt dans la rencontre de Kylian Mbappé n'aura rien changé à l'issue du match. Une défense à cinq, mise en place par Jacques Abordonado, n'aura pas déstabilisé les hommes de Luis Enrique.

"Pour faire le match, les Marseillais devaient être sur-préparés physiquement et mentalement, mais il n'y avait rien de tout ça", souligne Philippe Sanfourche, le chef de la rubrique foot de RTL. Une lourde défaite qui peut s'expliquer par la crise interne que traverse le club phocéen.

