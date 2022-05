Depuis le second tour, on ne peut pas dire que le QG du RN bouillonne. Une partie des cadres a déserté les couloirs et aucune réunion stratégique sur les législatives s'est tenue depuis quelques jours. Même Marine Le Pen n'est venue que quelques fois, pour les investitures. Il faudra attendre quelques jours avant de la voir sur le terrain ou l'entendre dans les médias.

Dans l'entourage de l'ex-candidate, on justifie en disant que "le débat d'entre-deux tours" c'était l'Everest, après l'Everest, on récupère". Autres justifications, "il faut attendre la composition du nouveau gouvernement pour affiner la stratégie", et puis "l'Union de la gauche, ça peut être mobilisateur pour notre électorat".

Néanmoins, certains commencent à s'impatienter, un cadre dit que "tant que la cheffe n'est pas rentrée, le parti tourne au ralenti. La vérité, c'est que même Jordan Bardella a besoin de Marine".

À écouter également dans ce journal

Royaume-Uni - Harry et Meghan seront absents du balcon de Buckingham, ainsi que le prince Andrew, accusé dans une affaire de viol, pour le coup d'envoi du jubilé d'Elizabeth II, dans un mois.

Justice - Lundi, le tribunal d'Angers a relaxé un vétérinaire qui a aidé un de ses amis à se suicider en lui donnant de puissants produits anesthésiants, alors que la loi interdit de fournir une aide à une personne qui veut se donner la mort.

Politique - Demain, Les Républicains lanceront officiellement leur campagne pour les législatives. Dans le même temps, la gauche affichera son unité à Paris pour sa convention d'investiture. Le matin, Emmanuel Macron sera investi comme Président.

