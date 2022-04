INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Bardella appelle les électeurs "à ne pas céder aux marchands de peur"

Le camp Le Pen ne s'avoue pas vaincu. Ce vendredi 22 avril, au dernier jour de la campagne officielle pour le second tour, Jordan Bardella jette lui aussi ses dernières forces dans la bataille électorale, sur RTL. Le président par intérim du Rassemblement national a ainsi appelé les Français "à ne pas céder aux marchands de peur, aux caricatures qui sont faites et à la brutalité d'Emmanuel Macron à l'encontre de Marine Le Pen".



Par ailleurs, le dirigeant du parti d'extrême-droite avoue craindre l'abstention, même s'il veut marteler que les "Français savent que c'est un choix historique" et de rappeler l'une des mesures phares de l'adversaire de Marine Le Pen, la réforme des retraites. "Il est temps de rompre avec cinq ans de brutalité, de violence", a-t-il estimé. Et Jordan Bardella de poursuivre, en appuyant sur le fait que "ce sont les abstentionnistes qui feront élire M. Macron".

Le proche de la candidate assure n'avoir "aucun doute" sur l'élection, ce dimanche 24 avril, de la représentante du RN dans la course à l'Élysée. "À 48h de l'élection, nous sommes prêts. On n'est pas arrivé dans cette élection, comme Emmanuel Macron à trois jours du scrutin en improvisant un programme", a-t-il dénoncé. Et ce, malgré des sondages qui sont au désavantage de celle-ci, à l'image de la dernière enquête d'opinion BVA pour RTL et Orange.