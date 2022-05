INVITÉ RTL - Législatives : le mouvement Ensemble "n'est pas qu'un changement de nom, c'est une confédération", affirme Guerini

Le Modem, LaRem ainsi que le parti politique lancé par Edouard Philippe Horizons ont annoncé ce jeudi la création d'un nouveau mouvement politique en vue des élections législatives. Nouveau délégué général de ce mouvement appelé Renaissance, Stanislas Guerini était l'invité de RTL ce vendredi matin.

Il a souhaité insister sur l'union des partis de la majorité : "Nous avons décidé de nous mettre d'accord sur une bannière commune. Nous sommes unis derrière le président de la République". Stanislas Guerini est ensuite revenu sur les raisons de ce changement d'intitulé : "Ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est une confédération. Nous prenons une initiative pour refonder quelque chose de nouveau. Nous voulons amplifier le mouvement lancé par LaRem. Ce nouveau mouvement rassemblera des personnalités de la gauche, de la droite et des élus locaux".

Mais quelle différence alors avec l'idée du parti lancé par Emmanuel Macron en 2016 ? D'après lui, ce nouveau mouvement permettra à ceux qui ne "sont pas très à l'aise à l'idée de rejoindre soit LaRel soit le Modem" et qui recherchent "un espace de stabilité dans la vie politique" d'obtenir un mouvement encore "plus ouvert". Nous voulons que ce parti "soit plus large que les simples frontières d'En Marche".