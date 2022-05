Législatives 2022 : à quoi va ressembler la campagne commune à gauche ?

Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, en avril 2020 à l'Assemblée nationale

Les socialistes ont validé l'accord avec la France insoumise, les écologistes et le parti communiste pour les législatives. La photo de famille de cette grande famille recomposée est prévue le samedi 7 mai, date du lancement officiel de la campagne de la gauche technicolor aux docks d'Aubervilliers. Les 577 candidats y sont conviés.

Le casting des prises de parole doit encore être finalisé car il y aura bien des orateurs insoumis, socialistes, écologistes et communistes. Il reste toutefois impossible de ne faire parler que les dirigeants des partis signataires et le chef de la coalition, Jean-Luc Mélenchon. Adrien Quatennens, Olivier Faure, Julien Bayou et Fabien Roussel ont tous les quatre un point commun, ce sont des hommes. Afficher "4 partis dirigés par 4 mecs, c'est hors de question" tranche une élue insoumise. La gauche tient à diversifier les profils à la tribune.

Pour leur campagne commune, tous les candidats auront sur leurs tracts et affiches un logo spécial "NUPES", pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, qui s'ajoutera à la ribambelle des logos LFI, PS, EELV, PCF.