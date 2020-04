publié le 16/04/2020 à 13:21

L'épidémie de coronavirus continue de sévir en France et a vu un nouveau foyer de contamination apparaître à Toulon. En cause, plus d'un tiers de marins contaminés, soit 668 cas positifs, se trouvaient à bord du porte-avions Charles de Gaulle, lors de son retour sur la Rade le dimanche 12 avril.

Si l'opération de désinfection a débuté ce mardi 14 avril, des interrogations persistent sur l'origine de la contamination et sur le fait de savoir s'il y a eu des négligences à bord du porte-avions. Pour tenter de le savoir, les enquêteurs vont se concentrer sur l'escale qui a eu lieu du vendredi 13 au dimanche 15 mars à Brest puisqu'il est probable et même quasiment sûr que le virus y a embarqué à ce moment-là.

La question de savoir pourquoi les marins ont-ils eu l'autorisation de se rendre en ville alors que la journée en mer prévue avec les familles avait été annulée, demeure. Lors de cette escale, des marins ont été relevés et de nouveaux ont embarqués. Les enquêteurs vont s'interroger sur le fait de savoir s'ils ont été testés et si leur état de santé a été contrôlé avant qu'ils ne puissent monter à bord.

Enfin, il y la question de l'isolement des cas suspects à bord alors que certains militaires dénoncent des quarantaines peu respectées sur le Charles de Gaulle où les marins touchent les mêmes rampes, les mêmes objets et les mêmes outils, à longueur de journée, permettant ainsi au virus de s'y être propager rapidement.

