Coronavirus : peut-on reporter les mensualités de son “leasing” ?

publié le 16/04/2020 à 12:00

L'équipe de Ça peut vous arriver est toute entière mobilisée aux côtés des auditrices et auditeurs de RTL depuis le début de la période de confinement. Ce jeudi 16 avril, le Club des Confinés se penche sur un cas bien particulier lié au crédit-bail, aussi connu sous le nom de “leasing”.



En mars 2018, Isabelle, qui est dentiste, a souscrit à ce type de contrat de location avec option d’achat pour sa voiture. Ne pouvant plus exercer à cause du Covid-19, elle sollicite le report de ses échéances. Et ce, après avoir manqué d’en régler quatre. Mais pour toute réponse, un huissier lui demande de payer l’intégralité du crédit et de laisser une dépanneuse venir prendre son véhicule.



Maître Fellonneau rappelle un point essentiel des contrats de “leasing”. Si une mensualité n’est pas acquittée, “il y a une résiliation de plein droit, dès l’absence, même partielle, d’une échéance”. Mais cette résiliation doit être notifiée au locataire, ici à Isabelle qui assure qu’elle n’a jamais reçu le moindre courrier.



