Coronavirus : la chaleur de l'été va-t-elle aider à freiner la propagation du virus ?

publié le 15/04/2020 à 10:40

La chaleur de l'été va-t-elle nous aider à lutter contre le coronavirus ? C'est en tout cas l'espoir de nombreux scientifiques. Les virus de la grippe et du rhume ont tendance à ne pas survivre à l'été, on peut donc se demander s'il en sera de même pour le coronavirus.

En effet, les coronavirus étant des virus des voies respiratoires, le Covid-19 est considéré, au même titre que la grippe, comme "météo-sensible". Des études sont en cours pour déterminer dans quelle mesure l'arrivée de l'été pourrait nous aider à freiner l'épidémie. Toutefois, selon le météorologue Régis Crepet qui l'explique sur la Chaîne Météo, "il y a tellement de paramètres à prendre en compte que la météo à elle seule ne va pas suffire" à enrayer la pandémie.

Malgré tout, selon le spécialiste, il existe plusieurs données qui nous laissent penser que le climat de l'été sera bénéfique. Pour commencer, tous les virus sont sensibles aux rayonnements solaires, les UV, qui sont de plus en plus forts à l'approche de l'été. Mohammad Sajadi, virologue à l’université du Maryland, explique dans Science et Vie, "en ce qui concerne les infections respiratoires, les derniers travaux montrent qu’elles sont clairement favorisées dans des conditions de froid sec : les aérosols contaminés restent plus longtemps dans l’air et se propagent mieux dans les muqueuses".

L'air plus humide limite la propagation du virus

Pendant la saison estivale, l'air est plus humide qu'en hiver, ce qui est favorable pour limiter la propagation du virus. "Les gouttelettes (dans l'air), éventuellement contaminées s'évaporent plus rapidement quand il fait chaud, et sont donc contaminantes moins longtemps", explique encore le spécialiste. Autre facteur à prendre en compte : notre système immunitaire, qui est beaucoup plus faible en hiver. Le froid fragilise tout le système immunitaire des voies respiratoires.

L'impact de la météo sur les virus Crédit : La Chaîne Météo

Des conditions réunies en mai

Tous ces facteurs sont une source d'espoir. "Selon les statistiques climatiques, il faudra attendre encore quelques semaines", pour que ces conditions soient réunies en Europe, précise la Chaîne Météo. Pour la France, l'Allemagne et l'Europe centrale, il faudra attendre la mi-mai.

Des chercheurs avaient établi d'après une étude en Chine dès le début de l'épidémie, que la propagation était plus rapide par des températures froides, comprises entre 3°C et 17°C, que par des températures plus chaudes. "Cela n'a pas empêché la contamination dans l'hémisphère sud (Australie, Afrique), mais dans une moindre rapidité", écrit encore l'organisme qui précise bien que sans le respect des mesures de confinement et de distanciation sociale, le retour de l'été "ne sera pas suffisant pour contrer la pandémie du Covid-19".

Les épidémies de virus émergents restent imprévisibles

Selon Mohammad Sajadi, "comme pour la grippe H1N1 en 2009 ou bien la coqueluche au XVe siècle, les épidémies de virus émergents contre lesquels la population n’est pas immunisée agissent de manière imprévisible : en plus du pic saisonnier, s’ajoutent d’autres pics liés à cette dynamique particulière".

"Il est possible que l'épidémie disparaisse au printemps". C'est pourtant ce qu'a assuré le professeur Raoult sur sa chaîne Youtube. Pour Sophie Aurenche, il faut garder une grande prudence dans ces propos. Ces déclarations ont suscité l'agacement de nombreux spécialistes joints par RTL. Ils estiment que la conclusion du professeur Raoult est largement prématurée.

S'il est vrai qu'il y a moins de cas dans le sud du pays, avec une "diminution de la progression de l'épidémie" selon l'ARS de PACA, ce n'est "pas une régression". Des spécialistes estiment qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt et que cette baisse est due aux effets du confinement et que la déclaration du professeur Raoult est susceptible de créer un relâchement des Français sur son respect.