Coronavirus : non, le virus n'a pas été fabriqué dans un laboratoire chinois

publié le 15/04/2020 à 09:53

Depuis le 8 avril, on peut trouver ce genre de publication sur Facebook, partagés plus de dix milles fois : "C’est vraiment réel, vous pouvez aller vérifier, Le Parisien de mai 2013 parle de coronavirus", ou cet autre message : "Ceci vient d'une source sûre. Les pagolins [sic] ont bon dos sur le sujet, c'est un virus fabriqués [sic] depuis 2013, on se fout de nous" ou encore, "tiens donc 2013...". Autant de messages réagissant à l’exhumation d’un article du journal Le Parisien datant du 5 mai 2013 au titre particulièrement frappant : "Un virus inquiétant créé en Chine", même le dessin de version papier a la modélisation du virus ressemblant au Covid-19.

Ça y est, depuis le temps que l’on parle dans cette chronique, de toutes ces personnes hurlant dans le désert que le coronavirus est d’origine non humaine, que tout ça est un énorme complot, une énorme bourde des médecins chinois, on à la preuve. De plus, c’est un journal français qui l’apporte, sauf que...c’est faux. Il est toujours prudent, pour s’informer, de ne pas s’arrêter au titre ou à l’illustration mais également de lire l’article.

Ce que dit l'article

Le fameux article s’inquiète d’un virus créé par des scientifiques chinois, mélangeant des gènes de H5N1 et de H1N1 au moment où le pays se débat avec une nouvelle grippe aviaire. À l’époque la communauté scientifique s’inquiète de ce genre d’expérience. Imaginez si il y a une fuite, on peut craindre pour la population. Une condamnation dans le monde des blouses blanches. Heureusement, rien ne se passe mais selon les complotistes la preuve est là, on crée des virus en laboratoire par conséquent, le coronavirus a bien été cultivé en laboratoire.

Ce week-end Le Parisien, pour faire face à cet assaut de rumeurs, a pris les devants en revenant sur cet article. Le quotidien a interrogé le même expert déjà rencontré en 2013. Celui-ci explique qu’il n’existe aucun lien entre le virus créé à l’époque en laboratoire et le Covid-19 contre lequel nous faisons face actuellement. Ces deux virus, explique t-il , sont aussi différents qu’un ver de terre l’est de l’être humain. Le professeur Simon Wain-Hobson, de l’institut Pasteur, cité dans l'article de 2013, confirme de son côté à 20 Minutes que "Le SARS-CoV-2 est naturel. Avec l‘information que nous avons, il n’y a rien qui suggère la manipulation humaine. Par contre, certains de mes collègues ont fait des expériences dangereuses [sur d'autres virus] dans le passé avec zéro bénéfice pour l’homme".



Le laboratoire de Wuhan, au coeur de la polémique

Wuhan, là où tout aurait commencé possède le premier laboratoire P4 inauguré en Chine. C’est-à-dire qu'il manie des matières hautement dangereuses afin de les étudier. Il étudie les transmissions, en ce moment travaille sur le coronavirus. Un éden pour complotistes ce laboratoire puisque c’est lui qui servirait à prouver que tout cela n’à rien à voir avec les animaux, mais avec des scientifiques étourdis.

Hors contrairement à ce qui est dit dans les publications Facebook, les virus imaginés en 2013 ne peuvent avoir été créer à Wuhan puisque la branche P4 de ce laboratoire date seulement de 2017. Donc non, un article du Parisien ne prouve pas la création du Covid-19 en laboratoire, ne partagez pas ces messages, il y a des nouvelles beaucoup plus fraiche.