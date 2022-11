Plusieurs articles sont parus dans la presse dernièrement affirmant que l'ex-épouse du député des Alpes-Maritimes avait cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée, à la ville de Nice et au département. C'est dans ce cadre que le PNF a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics et abus de confiance.

La question centrale de ce dossier est de savoir si Caroline Magne pouvait être à la fois assistante parlementaire de son mari, cheffe de cabinet du maire de Nice, Christian Estrosi, et travailler pour la Communauté urbaine de la même ville, le tout pour un revenu cumulé en 2009 de 94.500 euros, selon les calculs de Libération.

Éric Ciotti a répondu la semaine dernière en se disant "bassement attaqué". Le député a surtout indiqué que sa femme travaillait pour lui seulement 5 heures 25 par semaine, un timing qui permet de respecter le plafond légal des 44 heures hebdomadaires cumulées. Comme pour les époux Fillon en 2017, la justice va vérifier la réalité du travail de l'ex-épouse d'Éric Ciotti. Agenda, mails, photos publiques : tout devra être passé au crible.

La période concernée est 2007-2016, avec plusieurs combinaisons d'emploi, mais toujours un salaire de l'Assemblée nationale. Éric Ciotti est dans le viseur en tant qu'auteur principal, le cas échéant du détournement de fonds publics, puisque c'est lui qui salariait en partie Caroline Magne.

