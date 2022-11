Les Républicains : chamaillerie, boules puantes et débat décisif pour Ciotti, Retailleau et Pradié

Les Républicains : chamaillerie, boules puantes et débat décisif pour Ciotti, Retailleau et Pradié

Qui pour diriger Les Républicains ? Un premier - et seul - débat a lieu ce lundi 21 novembre au soir entre les trois candidats, sur LCI dès 19h50. Bruno Retailleau, Eric Ciotti et Aurélien Pradier, trois adversaires et une ambiance très tendue, notamment entre Ciotti et Retailleau.

À l'origine de la fâcherie, il y a une consultation interne, auprès de 2.500 adhérents, dévoilée la semaine dernière, dans laquelle Eric Ciotti dévisse et arrive loin derrière son rival Bruno Retailleau, en pleine remontada.

Le patron des sénateurs LR a bien sûr sorti les trompettes et largement diffusé le résultat. Sauf qu'il s'agit d'une consultation maison, très artisanale, menée par un proche de Bruno Retailleau, sur un panel non-représentatif. Le camp Ciotti dénonce donc un sondage bidon et une manœuvre mensongère pour influencer l'élection.

Une mise en jambe pour le débat de ce soir

Recours dans la foulée à la Haute autorité du parti. L'équipe Retailleau veut y voir le signe que l'archi-favori, Eric Ciotti, commencerait à douter. La chamaillerie sert en tout cas de mise en jambe pour le débat de ce soir où chaque candidat va jouer sa partition.

Éviter les fautes pour Eric Ciotti, marquer les esprits pour Aurélien Pradié qui n'a rien à perdre, être meilleur sur le fond pour Bruno Retailleau qui n'est pas bon en débat, de l'aveu même d'un de ses soutiens.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info