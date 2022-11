ÉDITO - Les Républicains : Ciotti, Retailleau et Pradié "se disputent une coquille vide", selon Alba Ventura

Qui pour prendre la tête des Républicains ? Alors que le congrès LR aura lieu dans quinze jours, le seul et unique débat était organisé, le 21 novembre sur LCI entre les trois prétendants : Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau.

Qui s'est détaché ? Ils sont tous les trois venus habillés de la même façon : dans un joli dégradé de bleu, costume bleu foncé, cravate bleu nuit. Et finalement leurs discours, leurs propositions étaient à l’image de ce nuancier. Ils sont d’accord sur beaucoup de choses, mais il y a quelques divergences.



Sur l’immigration, la laïcité et la défense, ils partagent les mêmes idées, ils veulent tous les trois baisser les impôts et maitriser les dépenses publiques. Les différences portent sur la réforme des retraites, sur l’âge de départ ou la durée de cotisation.

L'ancien temps où la droite pesait encore

Quelques différences sur l’écologie : tous les trois sont d’accord pour développer le nucléaire mais sur l’éolien, ils sont plus partagés. Quant à inscrire l’IVG dans la Constitution, c'est non pour Bruno Retailleau, alors que c’est oui pour Eric Ciotti et Aurélien Pradié.

Aucun ne s'est donc démarqué ? Lorsque le débat a commencé, je me suis souvenue d’une époque où lorsque Jacques Chirac voulait devenir président de la République. Il créait le RPR, ou lorsque Nicolas Sarkozy voulait devenir président, il s'emparait de l’UMP.

Je me suis souvenue des débats plus anciens entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, entre François Fillon et Jean-François Copé. Je me suis souvenue du temps où la droite pesait encore... Là, il y avait des candidats qui apparemment n’ont pas l’intention de se hisser à la prochaine présidentielle.

Personne ne s’est démarqué Alba Ventura

Il y a trois candidats qui se disputent un parti qui est une coquille vide, un parti qui est en "short", dont une partie de ses cadres a rejoint Emmanuel Macron. Un parti qui n’est même plus un marchepied pour la présidentielle. Je rappelle que LR a fait un peu plus de 4,5% à la présidentielle.



Il y a trois candidats, dont au moins deux voteront la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, ainsi que le budget de la défense et qui ont voté la réforme de l’assurance-chômage du gouvernement. Il y a trois candidats dont on ne sait pas lequel court le plus vite derrière les électeurs de Marine Le Pen, en matière d’immigration. Donc non, personne ne s’est démarqué.

Les profils ne manquent pas pour 2027

Ce n’est pas vraiment à l’échelle du parti que se joue l’avenir de la droite. Ça se joue chez Xavier Bertrand qui a relancé un parti et qui fait le tour de France. Ça peut se jouer aussi chez Laurent Wauquiez qui garde le silence mais qui se prépare très discrètement.

Ça peut s’incarner chez Bruno Le Maire, l’actuel ministre de l’Economie qui fait semblant d’être intéressé par le FMI à Washington mais qui est prêt à retenter l’aventure présidentielle. Ça peut se jouer chez David Lisnard, le maire de Cannes, actuel président de l’association des Maires de France, qui pilonne l’état bureaucrate et le président Macron. Dans un pays qui penche à droite, les profils ne vont pas manquer pour 2027.

