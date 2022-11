Coupe du monde 2022 : l'équipe de France est-elle prête ?

Pour débuter sa Coupe du monde 2022, l'équipe de France affronte mardi 22 novembre l'Australie. Avant ce premier rendez-vous, le groupe de Didier Deschamps a récemment subi un nouveau coup dur avec le départ de Karim Benzema, absent pour la compétition. Ce forfait du Ballon d'or 2022 est un peu la cuillerée de trop après les absences de Kanté, Pogba ou de Kimpembe. Les Bleus sont dans le dur comme on dit.

"Ce sont des compétiteurs hors norme et parfois la difficulté galvanise un groupe. Elle crée une forme de rage intérieure. Un nouveau moteur qui peut créer une force", confiait un parent d'un joueur ces derniers jours. Le match de ce soir donnera un premier élément de réponse même s'il est difficile de savoir la mentalité qu'affichera l'équipe de France.

Le capitaine Hugo Lloris, fort de son expérience, essaie de nourrir cette incertitude. "Le succès se construit à travers des étapes (...) il y a une part d'inconnue", expliquait le gardien des Bleus. L'inconnu, le grand saut, l'équipe de France sera réellement dedans. La défense centrale Konaté-Upamecano ne compte que 9 sélections au total.

La France favorite ?

Depuis 6 mois, l'équipe de France a connu des résultats en dents de scie. Les Bleus se sont notamment inclinés lors de leur dernier match face aux Danois, futurs adversaires au Mondial. Ce coup de mou a contraint Didier Deschamps à revoir toute son organisation. Il faut ajouter à cela la perte de joueurs majeurs sur le terrain aussi leaders en dehors. C'est le cas de Paul Pogba, par la voix, ou de Karim Benzema, un guide sur le terrain fraîchement couronné d'un Ballon d'Or. Présent au Qatar, Raphaël Varane est arrivé sur une jambe et débutera sur le banc face à l'Australie.

La France doit se trouver de nouveaux leaders pour entamer la plus belle et la plus dure des compétitions. Qui peut émerger ? Est-ce souhaitable d’ailleurs si tardivement ? Didier Deschamps n’en est pas certain. "Vous croyez que ça se fait comme ça ?", s'interrogeait le sélectionneur en conférence de presse. "L'important, c'est que chaque joueur à son poste soit un leader", poursuit l'ancien capitaine de l'équipe de France.

Giroud en forme ?

Si les absences sont nombreuses, les forces vives sont encore présentes du côté des Bleus. C'est le cas d'Olivier Giroud. Relégué de la liste il y a plusieurs semaines, l'attaquant français sera titulaire ce soir. Et il est bien sûr motivé, à 36 ans, pour sa 3e Coupe du monde. "C'est un rêve de gosse. Quand on a la chance d'y participer, on veut aller au bout", confiait le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection française.

Olivier Giroud a aussi retrouvé le feeling avec son coéquipier Kylian Mbappé, seule icône avec l'absence du Ballon d'Or. L'attaquant du PSG n'est jamais si fort lorsque toute la pression pèse sur ses épaules. Bonne nouvelle pour les Bleus, le monde entier aura les yeux braqués sur lui.

