À Bullecourt, dans le Pas-de-Calais, un brocanteur a tué un agent du fisc qui était venu le contrôler, avant de se donner la mort. L'agent des finances de 43 ans s'était déplacé dans l'après-midi avec une collègue dans ce village, en pleine campagne de l'Artois. Ils devaient effectuer des vérifications sur la comptabilité de ce brocanteur. Un contrôle fiscal qui a donc viré au drame.

Alertés par un voisin, les gendarmes ont découvert le corps de cet agent fisc, chef du bureau de vérification à Arras, tué à coups de couteau. Sa collaboratrice était elle ligotée sur une chaise, saine et sauve, mais sous le choc.

L'agresseur se serait donné la mort avec une arme à feu, dans la dépendance de sa propriété. L'homme, père de famille, divorcé, âgé de 46 ans, vivant seul, et apparemment en proie à des difficultés financières, était habitué à faire des vide-greniers et des débarras dans le secteur. Discret et serviable, selon le maire du village, il n'avait jamais fait parler de lui auparavant. Ce matin, sur les lieux du drame, deux gendarmes sont toujours déployés pour barrer l'accès. Gabriel Attal est attendu sur place dans la journée.

À écouter également dans ce journal

Ocean Viking - Dix jours après le débarquement de l'Ocean Viking, seuls quatre migrants sont toujours présents dans la zone d'attente de Giens dans le Var, contre 234 initialement.

Bouches-du-Rhône - Un homme est ressorti aveugle de chez son ophtalmologue, il y a deux ans, alors qu'il avait pris rendez-vous pour un simple contrôle de routine.

Coupe du monde - L'Équipe de France entre en compétition ce mardi à 20h, face à l'Australie. Dans les résultats de lundi, l'Angleterre a dominé l'Iran (6-2), les Pays-Bas se sont imposés face au Sénégal (2-0) et les États-Unis et la Pays-de-Galles se sont neutralisés (1-1).

