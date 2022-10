"Toi, tu vas morfler", assure Renaud Muselier à Éric Ciotti lors d'un échange tendu

Jeudi 13 octobre, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, et le candidat pour la présidence des Républicains, Éric Ciotti, ont eu un face-à-face tendu lors du Salon des communes et des intercommunalités des Alpes-Maritimes.

Alors qu'il avait été empoigné par Éric Ciotti, Renaud Muselier a répondu au député des Alpes-Maritimes : "Toi, tu vas morfler" à plusieurs reprises. Un moment capté par les caméras de France 3 Côte d'Azur.



Renaud Muselier avait dénoncé le "système politique de pressions et de menaces" instaurés dans les Alpes-Maritimes par Éric Ciotti, regrettant la "course vers l'extrême-droite" chez Les Républicains, parti qu'il a quitté en 2021. Renaud Muselier a annoncé le lancement d'un numéro vert "SOS clientélisme" à disposition des maires de ce département victimes d'un "système (...) directement piloté par Éric Ciotti". Et d'ajouter qu'il "tient les finances du département, martyrise, injurie, menace et s'associe à une poignée d'élus qui sont ses alliés politiques pour faire régner la terreur".



Un système politique qui est "le même que le système politique de Guérini", a insisté le président de la région, faisant référence au sénateur socialiste Jean-Noël Guérini, condamné fin mars en appel à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour le trucage de marchés publics à l'époque où il présidait le Conseil général 13.

