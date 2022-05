Penelope et François Fillon, le 29 juin 2020

C'est une décision très attendue. François Fillon et son épouse, Penelope, seront fixés ce lundi 9 mai sur leur avenir judiciaire. Seront-ils à nouveau condamnés dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs ? La Cour d'appel de Paris doit se prononcer en début d'après-midi. Le couple, qui conteste les accusations, avait écopé en première instance de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans ferme pour l'ancien Premier Ministre et trois ans avec sursis pour son épouse.

Cette fois, le parquet général a requis des peines inférieures à celles prononcées par le tribunal. Un an ferme pour François Fillon, même si l'ancien candidat a peu de chance de se retrouver en cellule. Si elle est prononcée, cette peine de prison ferme pourrait être aménagée à domicile avec un bracelet électronique. "On ne reproche pas à François Fillon d'avoir embauché son épouse", ont affirmé les deux procureurs, "on lui reproche la fictivité de cet emploi". Elle a expliqué à la barre qu'elle s'occupait du courrier, qu'elle donnait à son mari des mémos sur la vie politique sarthoise, des notes dont il ne reste aucune trace.

La rémunération de Penelope Fillon par de l'argent public était "inadaptée", "excessive", "injustifiée" et "disproportionnée". Elle ne savait pas combien elle était payée ni qu'elle avait été augmentée à 5.300 euros nets par mois lorsque le suppléant de son mari, Marc Joulaud, a repris son contrat. Ses avocats ont plaidé la relaxe, tout comme les avocats de son mari qui ont expliqué que la justice n'a pas à apporter une appréciation sur la façon dont un député organise son travail, "ce serait une atteinte à la séparation des pouvoirs".

