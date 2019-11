publié le 26/11/2019 à 13:49

Un terrible accident d'hélicoptère au Mali. Le 25 novembre, 13 soldats français de la force Barkhane ont perdu la vie lors d'une opération de combat contre des jihadistes.

Le drame a eu lieu vers 19h40, une fois la nuit tombée. Deux hélicoptères français volaient à basse altitude, avec ces 13 militaires à leur bord, lorsqu'ils se sont télescopés. Ces hommes étaient là en appui pour intervenir en cas de besoin. Leur mission consistait à exfiltrer des commandos au sol. Ces derniers traquaient, depuis plusieurs jours, un groupe de terroristes circulant en pick-up.

C'est au moment où les commandos allaient finalement attaquer les jihadistes que les deux hélicoptères sont entrés en collision. On ignore, pour le moment, l'origine précise de ce choc. À l'heure actuelle, de nombreux militaires de la force Barkhane sont encore engagés sur zone, dans une région désertique à l'Est du Mali. Là-bas, l'État islamique étend son influence et multiplie les attentats.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Le système à point, plébiscité par le gouvernement pour plus d'égalité, désavantagerait en fait les mères de famille. Pour les femmes ayant trois enfants, leur revenu une fois à la retraite pourrait être amputé de 25%.

Fait divers - Un couple de Français est décédé à Haïti. Venus sur l'île pour adopter un enfant, ils auraient été les victimes d'un vol à main armée. Le pays est, en effet, touché par un fort taux de pauvreté, à l'origine d'un essor de la criminalité.

Football - Le PSG se déplace à Madrid, ce mardi 26 novembre, pour un match de Ligue des Champions. Kylian Mbappé et ses coéquipiers vont affronter un Real Madrid en pleine renaissance, après un début de saison compliqué.