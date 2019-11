Réforme des retraites : les mères de famille pénalisées

publié le 26/11/2019 à 11:28

Sur le fond, le projet de la réforme des retraites irrite. Une étude de l'Institut de la protection sociale est dévoilée ce mardi 26 novembre. D'après ce rapport, les mères de famille seront pénalisées, comme le révèle le Figaro. Dans les futures règles, la réforme prévoit un bonus de 5% par enfant, un surplus de point pour la retraite dès qu'on a un enfant.

En revanche, gagner des trimestres pour partir plus tôt à la retraite, ce qui existe aujourd'hui, sera supprimé. Le gouvernement estime que c'est un plus, un vrai avantage pour les parents, et surtout pour les femmes.

Mais d'après l'Institut de la protection sociale, qui a fait les calculs, les femmes futures retraitées qui ont un ou deux enfants y perdront la plupart du temps. Le pire sera pour les femmes qui ont trois enfants, le revenu de ces familles une fois à la retraite pourrait être amputé de 25%, un quart de revenu en moins.

Une perte pour les femmes seules avec des enfants

L'institut donne des exemples : pour 172 trimestres cotisés avec un salaire confortable de 3.300 euros par mois, cela pourrait faire une perte à la retraite de plus de 15.000 euros par an. Cette mesure serait négative pour les familles nombreuses mais aussi pour les femmes seules avec des enfants, celles qui sont déjà désavantagées au cours de leur carrière.

Autre exemple donné dans le rapport : celui de Selma, mère d'un enfant et qui aurait du toucher une petite retraite de 1.140 euros par mois. Elle serait amputée de 100 euros tous les mois.