publié le 26/11/2019 à 09:36

Deux mois jour pour jour après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, les salariés du site lancent un appel afin de reprendre le travaille, et vite. "On a arrêté un fleuron de l'industrie normande, alors qu'on n'y est pour rien", explique Francis Malandain, représentant des 400 employés du site. "On est dans une aberration totale. L'incendie est regrettable, les conséquences sont regrettables", précise-t-il.

"Encore une fois je ne peux que m'excuser auprès de la communauté, dont je fais partie, il ne faut pas l'oublier. Dont nous faisons partie", insiste-t-il, bien qu'il ne soit responsable de rien. "Notre image a été ternie, injustement. parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes persuadés que le feu est parti de l'extérieur de l'entreprise. Et encore une fois, on a la double peine", exprime-t-il.

Francis Malandain assure que son entreprise indemnise les victimes, que "jamais personnes n'avait fait ça avant" Lubrizol. Il prévient qu'il ne faut pas ajouter un drame social à la situation actuelle.

