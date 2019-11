Real-PSG : Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi, Cavani... Qui va débuter ?

Neymar, Mbappé et Di Maria à Marseille le 28 octobre 2018

publié le 26/11/2019 à 07:30

Cinq joueurs pour trois places s'il conserve le 4-3-3 en place depuis le début de la saison et qui a si bien fonctionné à l'aller face au Real Madrid justement (3-0 le 18 septembre). Cinq stars dont l'une au moins sera forcément déçue avec un retour au 4-2-3-1 entrevu la saison passée. Mais laquelle ? Ou lesquelles ? Voici le casse-tête de Thomas Tuchel avant le match retour en phase de poules de Ligue des champions, mardi 26 novembre (21h).

Au moins, Paris n'a plus à se soucier de la qualification pour les 8es de finale, dans la poche depuis le court succès (1-0) face à Bruges au Parc des Princes au début du mois. Un match nul lui suffit pour sécuriser la 1re place du groupe A et une défaite ne sera pas forcément compromettante. Mais les choix de l'entraîneur allemand vont être scrutés de très près. Pour la première fois de la saison, il peut compter sur tous ses atouts offensifs.

Au match aller (3-0), Kylian Mbappé et Edinson Cavani étaient blessés, Neymar suspendu. En leur absence, le trio Pablo Sarabia-Mauro Icardi-Angel Di Maria avait marqué le match de son emprunte avec notamment un doublé du dernier nommé. Icardi et Di Maria ne se sont pas arrêtés en si bon chemin : le premier en est déjà à 10 buts avec Paris cette saison (6 en Ligue 1, 4 en Ligue des champions), le second à 6, sans compter ses passes décisives.

Difficile d'écarter Neymar et Mbappé

Pendant ce temps, Neymar s'est à nouveau blessé, Mbappé est revenu, avec fracas à Bruges (triplé en 30 minutes), avant d'être stoppé par un virus la semaine dernière. Cavani, lui, doit se contenter de miettes dans l'ombre de Icardi. Et pour son retour face à Lille, vendredi 22 novembre, la star brésilienne a peiné à faire la différence par ses dribbles.

Remplacé à l'heure de jeu, le "Ney" est rentré directement aux vestiaires sans prendre place sur le banc parisien. Cette attitude peut-elle pousser Tuchel à ne pas titulariser Neymar à Madrid ? "Politiquement" cela semble difficilement envisageable. Idem avec Mbappé, s'il est apte à 100%. Dès lors, le natif de Bondy, ouvertement dragué par le Real, pourrait occuper l'axe à place de Icardi avec Di Maria sur sa droite.

Faire reculer Di Maria d'un cran ?

Le trio Idrissa Gueye-Marquinhos-Marco Verratti offrant des garanties à ce niveau, le 4-3-3 tient la corde par rapport à un 4-2-3-1 qui permettrait d'aligner Mbappé, Icardi et Di Maria devant, avec Neymar en meneur de jeu. Dans ce schéma plus équilibré, il existe une option pour que Di Maria soit intégré dans l'entrejeu puisque Verratti revient juste d'une blessure à un genou. Verdict sur les coups de 20h, une heure avant le coup d'envoi du match.