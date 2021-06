Les dates de la présidentielle encouragent-elle l'abstention ?

Mardi 22 juin, une indiscrétion politique auprès de franceinfo révélait que l’élection présidentielle devrait se tenir les 10 et 24 avril prochains. Les dates doivent encore être confirmées en conseil des ministres, mais ce calendrier encouragerait l’abstention selon Marine Le Pen.

"Est-ce que vous croyez [...] que c'est susceptible de mobiliser les électeurs que de positionner un second tour de l'élection présidentielle au moment où la France est en vacances ?", a-t-elle déclaré sur France Inter, mercredi 23 juin.

En premier lieu Marine Le Pen a raison, puisque si le premier tour se tient le 10 avril, la zone B, qui comprend les académies d'Aix Marseille, Rouen, Strasbourg ou encore Lille, sera en vacances. Pour le deuxième tour, les trois zones seront en train de profiter de leurs congés. Vu l’ambiance de grève des urnes, on peut se dire que mélanger scrutin présidentiel et vacances, ce n’est pas des plus malin...

27 ans que l'élection se fait pendant les vacances

Mais on se rend aussi compte que la dirigeante du Rassemblement national connaît mal son histoire politique récente, puisqu’en 2022, cela fera 27 ans qu’au moins un tour de l’élection présidentielle se déroule pendant les vacances de Pâques. On ne peut pas vraiment dire que cela a détourné les Français de l’isoloir.

En 2007, deux zones étaient en vacances au premier tour. Or, l'abstention fut parmi les plus faibles : 16,23% le 22 avril et 16,03% le 6 mai. Cinq ans auparavant, c’était le contraire, deux zones en vacances, mais l'abstention a été forte, à 28% d’abstention le 21 avril 2002 : Jean-Marie Le Pen passe alors au second tour. En 2012, le premier tour a eu lieu alors que toutes les zones étaient en congés : résultat, 20% d’abstention. En 2012, au premier tour, deux zones en vacances scolaires et on a observé une abstention plus forte au second tour, avec moins de vacanciers, et Marine Le Pen se trouvait au dit second tour.

Une procédure détaillée dans la Constitution

Pour choisir les dates de l'élection présidentielle, il faut suivre la procédure de l’article 7 de la Constitution. "L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice", indique l'article.

L'investiture du président de la République actuel, Emmanuel Macron, remonte au 14 mai 2017. Ainsi, son mandat prendra fin le 13 mai 2022, au plus tard. Par conséquent, le début de l'élection présidentielle de 2022 doit se dérouler entre le 8 et le 23 avril. Les élections ayant lieu un dimanche, le premier tour ne peut avoir lieu que le 10 ou le 17 avril. Quant au second tour, il est censé se tenir deux semaines après, selon le code électoral, soit le 24 avril ou le 1er mai. Difficile d’aller voter la journée internationale des travailleurs, même Marine Le Pen a autre chose à faire avec Jeanne d’Arc ce jour-là...

L'abstention n'est pas vraiment un problème de calendrier, sauf bien sûr si vous vous lancez dans des élections au mois d’août. À part pour le choix du meilleur barbecue de France, peu de gens vont voter. Pour rappel, la première élection présidentielle s’est déroulé en décembre 1965 et celle de 1969 en juin. Peu à peu, on s’est tenu à un scrutin entre avril à mai. Souvent, une élection fait le printemps.