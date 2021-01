publié le 29/01/2021 à 07:43

30 ans après leur mariage civil, en 1991, Jean-Marie et Jany Le Pen se sont mariés religieusement le weekend dernier, selon le rite catholique, à leur domicile de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Le co-fondateur du Front National, qui n'avait jamais été marié religieusement, y compris avec son ex-épouse Pierrette, la mère de ses trois filles, estime qu'"on peut être un vieux politique et un jeune marié".

L'ancien candidat aux élections présidentielles raconte les contours de la cérémonie, célébrée par un prêtre traditionnaliste : "Nous l'avons fait de façon très discrète, ce n'était pas un événement et nous étions déjà en fait de vieux mariés".

Concernant les raisons pour lesquelles l'ensemble de sa famille, y compris ses enfants et petits-enfants, n'ont pas été prévenus, Jean-Marie Le Pen se montre direct : "Je leur en aurai parlé si j'avais été sûr de leur discrétion et je ne voulais pas faire de cette cérémonie un évènement politique". "La première démarche de mes filles aurait dû être de me téléphoner et je regrette qu'on ait fait des commentaires de presse avant de s'être informés clairement des causes de la choses", a-t-il ajouté.

