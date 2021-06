Tous les espoirs sont permis pour Éric Zemmour. Quatre jours après la déroute de Marine Le Pen au premier tour des élections régionales, les soutiens du polémiste jubilent. Et si cette déroute du Rassemblement National lui ouvrait un espace ?

« Il a un boulevard ! » se convainc un élu. Éric Zemmour, lui-même, s’est empressé d’étriller Marine Le Pen, au lendemain du premier tour sur Cnews : « Il y a un problème d’offre politique, Marine Le Pen parle comme Emmanuel Macron et Emmanuel Macron parle comme Marine Le Pen. La moralité est très simple : le second tour Macron/ Le Pen n’est plus inéluctable. »

Un message à peine subliminal pour celui qui, depuis ce week-end, se met en scène à la façon d’un candidat en campagne sur les réseaux sociaux : un déplacement de terrain chez un boucher de Dunkerque ou encore un pèlerinage à la maison natale du général De Gaulle qui était « un écrivain avant d’être un homme politique » dit-il… Ce dernier nous aura habitués à des clins d’œil plus subtils ! Marine Le Pen, qui a bien senti le danger depuis des mois, l’exhorte dorénavant à clarifier ses intentions.

À écouter également dans votre journal

Football - L'Équipe de France a concédé le match nul 2-2 contre le Portugal ce mercredi 23 juin à Budapest. Si Ronaldo a inscrit deux buts sur pénalty, Karim Benzema lui a répondu en inscrivant également un doublé, lui qui n'avait plus marqué depuis 2015 avec les Bleus.

Société - Enquête sur le phénomène de la prostitution chez les adolescents de plus en plus courant en France. Une mère de famille témoigne et raconte comment elle a sorti sa fille de l'enfer.

Santé - Coronavirus - Le département des Landes repasse au dessus du seuil d'alerte fixé par le gouvernement, à savoir 50 cas pour 100.000 habitants. 70% des cas dépistés proviennent du variant Delta.