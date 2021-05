1er mai : que célèbre-t-on ?

publié le 01/05/2021 à 06:02

Si on vous dit férié, muguet et manifestation, vous pensez obligatoirement au 1er mai. Mais savez-vous vraiment ce qui est célébré en France et pourquoi on parle de la fête du Travail ? Toutes les réponses.

Le 1er mai férié nous vient des États-Unis. Outre-Atlantique, cette date correspond au premier jour de l'année comptable des entreprises. C'est donc symboliquement, ce jour-là en 1884, que des syndicats ouvriers américains se sont mobilisés afin de revendiquer une journée de huit heures. En 1886, de nouvelles protestations sont organisées pour obtenir ce droit. À Chicago, la manifestation entraînera la mort de trois grévistes.

Ces revendications ont des répercussions en France, où en 1889, sous l'impulsion du Congrès de la IIème Internationale socialiste, le 1er mai devient une journée de manifestation. La première sera célébrée un an plus tard en 1890. Le Parlement a voté en avril 1919 la fameuse journée de huit heures et le 1er mai devient alors officiellement un jour férié.

C'est le maréchal Pétain, en 1941 sous le régime de Vichy, qui instaurera le 1er mai comme Fête du Travail et de la Concorde sociale, journée qui disparaîtra avec la Libération en 1945. Un an plus tard, le 26 avril 1946, elle sera réintroduite et définitivement proclamée journée fériée, chômée et payée pour les salariés en 1948.